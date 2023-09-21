В пятницу снова ожидаются рекорды тепла

При повышении температуры воздуха до +22...+27 градусов во второй половине дня новый рекорд возможен на всех 25 станциях наблюдений. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, когда-либо зарегистрированная 22 сентября, составила +24,3 градуса в 1989 году в Приекули.

В ближайшие сутки ожидается преимущественно ясное небо. Вечером в пятницу в Курземе облачность увеличится, местами возможен кратковременный дождь.

Южный, юго-восточный ветер в течение дня будет порывистым, до 10-15 метров в секунду.

Минимальная ночная температура ожидается от +10 градусов в восточных районах страны до +16 градусов на побережье.

В пятницу в Риге будет сухо и солнечно, днем будет дуть южный, юго-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит около +15 градусов на рассвете и +25 градусов днем.

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