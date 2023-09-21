Сентябрь бьет рекорд самого теплого осеннего месяца

Рекорд самого теплого сентября принадлежит 1934 году - тогда среднемесячная температура воздуха достигла +15,2 градуса. На втором месте находится сентябрь 2018 года с показателем +14,6 градуса.

Поскольку на следующей неделе в Латвии прогнозируется теплая погода, среднемесячная температура может оказаться выше рекорда 1934 года.

В первой декаде сентября средняя температура воздуха составила +15,6 градуса, а во второй декаде она поднялась еще на две десятых градуса на 3,7 градуса превысив норму.

Самая низкая температура в середине месяца была зафиксирована 16 сентября в Мадоне - +2,0 градуса, а самая высокая - 13 сентября в Добеле, +27,6 градуса.

Всего в сентябре было побито 40 рекордов тепла, четыре из них - на этой неделе.

Осадков в середине сентября выпало в среднем 16 миллиметров, или 78% от нормы.

14-18 сентября на семи станциях наблюдения - в Салдусе, Стенде, Алуксне, Гулбене, Зосены, Мадоне и Резекне - среднесуточная температура воздуха была ниже +15 градусов, и там наступила метеорологическая осень. На остальной территории Латвии продолжается метеорологическое лето.

Уже сообщалось, что с субботы похолодает и ожидаются дожди, но следующая неделя, согласно прогнозам синоптикам, вновь принесет летнюю погоду.

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