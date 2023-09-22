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В субботу местами будут идти сильные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождливая погода. Иллюстративное фото.
Дождливая погода. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на субботу дожди ожидаются в Курземе, а днем пройдут и на остальной территории Латвии, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада Латвии усилится облачность. Дожди будут преимущественно кратковременными, местами возможны ливни и грозы.

Будет дуть слабый и умеренный ветер переменного направления. На востоке сохранится южный, юго-восточный ветер порывами до 9-14 м/с, во второй половине дня возможна гроза.

Температура воздуха днем составит от +17 градусов в Курземе до +24 градусов в Латгале.

В Риге утром в субботу возможен кратковременный дождь, а во второй половине дня осадки усилятся. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем понизится до +16...+17 градусов.

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