В субботу местами будут идти сильные дожди

Начиная с запада Латвии усилится облачность. Дожди будут преимущественно кратковременными, местами возможны ливни и грозы.

Будет дуть слабый и умеренный ветер переменного направления. На востоке сохранится южный, юго-восточный ветер порывами до 9-14 м/с, во второй половине дня возможна гроза.

Температура воздуха днем составит от +17 градусов в Курземе до +24 градусов в Латгале.

В Риге утром в субботу возможен кратковременный дождь, а во второй половине дня осадки усилятся. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем понизится до +16...+17 градусов.

23.09. Lielākoties mākoņains laiks. Naktī rietumos, dienā daudzviet palaikam lietus. Dienā vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss. Naktī lēns līdz mērens DA/D, dienā D/DR vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +15…+20°, dienā +17…+22°, DA raj. līdz +24°. pic.twitter.com/PWltYO5UHQ — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 22, 2023