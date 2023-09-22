Практически во всей Латвии 22 сентября были побиты рекорды тепла

К 16:00 в пятницу на большей части территории страны были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для 22 сентября - на 23 из 25 метеостанций, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прежние рекорды не побиты только на метеостанциях в Приекули и Колке. Самая высокая температура сегодня зарегистрирована в Бауске - +26,4 градуса.
Это выше, чем прежний рекорд тепла для этого дня - +24,3 градуса в 1989 году в Приекули.
Как сообщалось, в субботу через Латвию с запада пройдет холодный фронт с осадками. Ночь будет необычайно теплой - в центральных регионах страны столбики термометров не опустятся ниже +18 градусов, а дневная температура составит от +17 градусов в Курземе до +24 градусов в Латгале.
В воскресенье и понедельник температура воздуха составит от +15 до +19 градусов, а к середине следующей недели вновь ожидается повышение до +20...+25 градусов.
Согласно текущим прогнозам, с наступлением октября погода станет дождливой и прохладной, и на всей территории страны наступит метеорологическая осень. Это произойдет примерно на месяц позже, чем обычно.
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