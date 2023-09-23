В субботу в Латвии началась астрономическая осень

В момент равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь длятся примерно одинаково.

23 сентября день в Латвии еще будет длиннее ночи на 11 минут. Ближе всего продолжительность дня и ночи будет 25 сентября, свидетельствуют данные timeanddate.com.

🌏☀️🍂Šodien plkst.9.50 būs rudens ekvinokcija - Zemes ziemeļu puslodē iestāsies astronomiskais rudens. — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 23, 2023

Календарная осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября, а метеорологическая наступает, когда средняя температура воздуха держится ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на семи станциях метеонаблюдений - в Алуксне, Гулбене, Мадоне, Резекне, Салдусе, Стенде и Зосены - с 14 по 18 сентября среднесуточная температура воздуха была ниже +15 градусов, и началась метеорологическая осень. На остальной территории страны продолжается метеорологическое лето.

Во многих регионах Латвии в этом году ожидается самое позднее начало метеорологической осени за всю историю метеонаблюдений. Сентябрь, скорее всего, установит рекорд самого теплого осеннего месяца, которым до этого был сентябрь 1934 года, когда среднемесячная температура составляла +15,2 градуса.

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