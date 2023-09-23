Ночью в Латгале возможны ливни, в воскресенье станет солнечнее

Облачность уменьшится, но местами возможны кратковременные дожди. Ночью в Латгале пройдут ливни с грозами - местами в регионе может выпасть более 30 мм осадков, или более половины месячной нормы.

Ночная температура составит +11...+16 градусов, днем - +16...+19 градусов.

Днем на побережье будет дуть слабый и умеренный западный ветер порывами до 14 метров в секунду.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов, днем - до +18 градусов.

Галерея: Осень в Агенскалнсе