В воскресенье ожидается частично солнечная погода

В воскресенье, 24 сентября, в Латвии небо будет частично закрыто облаками, сквозь которые будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов.
В Риге будет время от времени рассеиваться облачность и светить солнце, день пройдет без осадков. При медленном и умеренном западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.
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