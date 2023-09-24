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В воскресенье ожидается частично солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Теплая погода в Риге
Теплая погода в Риге Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 24 сентября, в Латвии небо будет частично закрыто облаками, сквозь которые будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов.

В Риге будет время от времени рассеиваться облачность и светить солнце, день пройдет без осадков. При медленном и умеренном западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.

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