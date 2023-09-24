Фото ⟩ Последний понедельник сентября будет прохладным

Ночью в основном ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер и местами образуется туман.

День ожидается частичная облачность, без осадков. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +16...+19 градусов.

В Риге в понедельник увеличится облачность, осадки не прогнозируются, слабый ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде - до +5...+8 градусов. Во второй половине дня столбики термометров достигнут отметки +18 градусов.

25.09.

🌤️ Mainīgs mākoņu daudzums

💧 Bez būtiskiem nokrišņiem

🌫️ Naktī atsevišķos rajonos veidosies migla

🌬️ Naktī lēns/mērens rietumu puses vējš, dienā lēns vējš

🌡️ Gaisa temperatūra naktī +6…+9°, piekrastē +10…+14°, dienā +17…+19° pic.twitter.com/tSvdcS3qfh — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 24, 2023

Фото: морозное осеннее утро