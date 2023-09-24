Фото ⟩ Последний понедельник сентября будет прохладным

В понедельник, 25 сентября, минимальная температура воздуха в Латвии ночью и утром составит +4...+9 градусов, местами на побережье будет до +14 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью в основном ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер и местами образуется туман.
День ожидается частичная облачность, без осадков. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +16...+19 градусов.
В Риге в понедельник увеличится облачность, осадки не прогнозируются, слабый ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде - до +5...+8 градусов. Во второй половине дня столбики термометров достигнут отметки +18 градусов.
25.09.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 24, 2023
🌤️ Mainīgs mākoņu daudzums
💧 Bez būtiskiem nokrišņiem
🌫️ Naktī atsevišķos rajonos veidosies migla
🌬️ Naktī lēns/mērens rietumu puses vējš, dienā lēns vējš
🌡️ Gaisa temperatūra naktī +6…+9°, piekrastē +10…+14°, dienā +17…+19° pic.twitter.com/tSvdcS3qfh
Фото: морозное осеннее утро
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