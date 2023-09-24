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Фото ⟩ Последний понедельник сентября будет прохладным

rus.tvnet.lv/LETA
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Заморозки. Иллюстративное фото.
Заморозки. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В понедельник, 25 сентября, минимальная температура воздуха в Латвии ночью и утром составит +4...+9 градусов, местами на побережье будет до +14 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью в основном ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер и местами образуется туман.

День ожидается частичная облачность, без осадков. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +16...+19 градусов.

В Риге в понедельник увеличится облачность, осадки не прогнозируются, слабый ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде - до +5...+8 градусов. Во второй половине дня столбики термометров достигнут отметки +18 градусов.

Фото: морозное осеннее утро

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