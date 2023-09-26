В среду воздух прогреется до +24 градусов

В среду воздух в Латвии прогреется до +24 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предстоящая ночь также будет относительно теплой. Температура воздуха опустится до +12...+16 градусов, в восточных регионах будет немного прохладнее - от +8 до +12 градусов.
День пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +20...+24 градуса.
В Риге будет солнечно и тепло, воздух прогреется до +21...+23 градусов.
По данным метеорологов, такие высокие температуры 27 сентября фиксировались и раньше. Например, в 1947 году в Мерсрагсе температура воздуха составила +24,9 градуса, а в Салдусе в том же году воздух прогрелся до +24,8 градуса.
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