В среду воздух прогреется до +24 градусов

Предстоящая ночь также будет относительно теплой. Температура воздуха опустится до +12...+16 градусов, в восточных регионах будет немного прохладнее - от +8 до +12 градусов.

День пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +20...+24 градуса.

В Риге будет солнечно и тепло, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

По данным метеорологов, такие высокие температуры 27 сентября фиксировались и раньше. Например, в 1947 году в Мерсрагсе температура воздуха составила +24,9 градуса, а в Салдусе в том же году воздух прогрелся до +24,8 градуса.