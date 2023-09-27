В четверг возможны новые рекорды тепла

Ночью небо будет преимущественно ясным, с небольшими облаками на северо-востоке, ночь пройдет без осадков.

При слабом южном ветре местами образуется туман, который сохранится в утренние часы.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+13 градусов, теплее будет на побережье - до +15 градусов.

Четверг будет солнечным и сухим. Днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Воздух прогреется до +20, ...+25 градусов, и вероятны новые рекорды максимальной температуры для 28 сентября.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самым теплым 28 сентября было в 1981 году. Тогда в Павилосте была зафиксирована температура воздуха плюс 24,2 градуса.

В Вентспилсе и Лиепае температура воздуха также превысила плюс 24 градуса.

Самая низкая температура воздуха 28 сентября была зафиксирована в 1986 году, когда мороз в Зосены достиг минус 6,1 градуса.