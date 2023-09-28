В среду в Латвии были побиты несколько рекордов тепла

В Приекули и Мадоне температура воздуха достигла +22,6 градуса, в Скривери +23,6 градуса, в Зилани +23,9 градуса, а теплее всего было в Бауске, где новый рекорд тепла для 27 сентября составляет +24,8 градуса.

Предыдущий рекорд 27 сентября был зафиксирован в Приекули 76 лет назад, в 1947 году, когда температура воздуха в этом населенном пункте составила +22,5 градуса.

В Мадоне побит рекорд 2020 года, когда там была зафиксирована температура воздуха +21,2 градуса, в Скривери побит рекорд 1947 года, когда была зафиксирована температура воздуха +22,7 градуса, в Зилани также побит рекорд тепла 1947 года, когда в этом населенном пункте воздух прогрелся до +22,7 градуса.

А в Бауске, где в среду была самая теплая погода, побит зафиксированный три года назад рекорд тепла. В 2020 году воздух в Бауске прогрелся до +23,6 градуса.

Однако национальный рекорд тепла для 27 сентября не побит. Он зарегистрирован в 1947 году в Мерсрагсе, где температура воздуха поднялась до +24,9 градуса.

Как сообщалось, согласно прогнозам синоптиков, сегодня может быть побит национальный рекорд тепла для 28 сентября, зафиксированный ранее в Павилосте, где 1981 году воздух прогрелся до +24,2 градуса.

Сегодня в Латвии воздух может прогреться до +25 градусов.