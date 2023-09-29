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Сегодня может быть побит температурный рекорд 130-летней давности

rus.tvnet.lv/LETA
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Погода
Погода Фото: EPA/Scanpix

Сегодня, 29 сентября, в Латвии ожидаются новые рекорды тепла, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня небо будет частично облачным, а после обеда облачность начиная с запада постепенно увеличится. Осадков не ожидается, только в отдельных регионах Курземе вечером возможен дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Воздух прогреется до +19… +24 градусов, в центральных регионах страны - до +25 градусов.

По прогнозам синоптиков, сегодня велика вероятность новых рекордов тепла. Прежний рекорд тепла для 29 сентября был установлен более 130 лет назад в 1892 году в Риге, когда воздух прогрелся до +23,7 градуса.

В Риге сегодня ожидается постепенное усиление облачности, а температура воздуха составит +22… +24 градуса.

Галерея: Погода в Латвии

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