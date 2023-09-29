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В Бауске побит национальный рекорд тепла для 29 сентября. Он держался с 1892 года

rus.tvnet.lv/LETA
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Погода
Погода Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 29 сентября, в Латвии было зафиксировано несколько рекордов тепла. Рекордная температура воздуха в эту дату была зарегистрирована на 15 наблюдательных станциях, а в Бауске в 15:10 столбик термометра поднялся до отметки в +24,5 градуса, таким образом, был побит и национальный рекорд тепла для 29 сентября.

Ранее рекорды тепла в этот день прогнозировал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий национальный рекорд тепла 29 сентября был зафиксирован более 130 лет назад, когда в 1892 году в Риге температура воздуха повысилась до +23,7 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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