В Бауске побит национальный рекорд тепла для 29 сентября. Он держался с 1892 года

В пятницу, 29 сентября, в Латвии было зафиксировано несколько рекордов тепла. Рекордная температура воздуха в эту дату была зарегистрирована на 15 наблюдательных станциях, а в Бауске в 15:10 столбик термометра поднялся до отметки в +24,5 градуса, таким образом, был побит и национальный рекорд тепла для 29 сентября.
Ранее рекорды тепла в этот день прогнозировал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий национальный рекорд тепла 29 сентября был зафиксирован более 130 лет назад, когда в 1892 году в Риге температура воздуха повысилась до +23,7 градусов.
Šodien piedzīvojam kārtējo neierasti silto septembra dienu! Jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi 29.09. līdz plkst. 15:10 fiksēti jau vairāk kā 15 novērojumu stacijās, no kurām Bauskā, gaisam iesilstot līdz +24,5°, tika pārspēts arī šī datuma nacionālais rekords 🥵☀️ pic.twitter.com/EMwLH0erUx— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 29, 2023
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