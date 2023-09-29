В Бауске побит национальный рекорд тепла для 29 сентября. Он держался с 1892 года

В пятницу, 29 сентября, в Латвии было зафиксировано несколько рекордов тепла. Рекордная температура воздуха в эту дату была зарегистрирована на 15 наблюдательных станциях, а в Бауске в 15:10 столбик термометра поднялся до отметки в +24,5 градуса, таким образом, был побит и национальный рекорд тепла для 29 сентября.