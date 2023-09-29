В субботу в Латвии возможны дожди; температура воздуха не превысит +20 градусов

В субботу станет прохладнее, и температура воздуха в Латвии уже не достигнет 20 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью, начиная с западной части страны, станет постепенно увеличиваться облачность, временами будут идти дожди. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного. В утренние часы ветер сменит направление на юго-западный и западный.
Воздух в ночные часы остынет до +11…+15 градусов, на побережье сохранится немного более теплая погода - до +15…+17 градусов.
В субботу днем также время от времени будут идти дожди. Ветер ожидается слабый и умеренный, с юго-запада и запада. На побережье в порывах он будет достигать скорости 15-16 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в Латвии составит +16…+19 градусов.
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