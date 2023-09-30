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Фото ⟩ Воскресенье будет теплым, местами ожидается дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье ожидается теплая погода, дождь пройдет лишь местами, прогнозируют синоптики.

Ночью будет переменная облачность, дожди возможны в основном на севере страны, в некоторых районах Видземе возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье - умеренный или умеренно сильный, порывами до 15-17 метров в секунду. Воздух остынет до +8...+12 градусов, на побережье - до +13...+15 градусов.

В первый день октября ожидается переменная облачность, в восточных районах - кратковременный дождь. При слабом или умеренном западном ветре воздух прогреется до +15...+18 градусов.

В Риге, где пройдет чемпионат мира по бегу, в воскресенье будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый или умеренный юго-западный, столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

Фото: Осенняя выставка "Грибы-2023"

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