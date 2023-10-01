Вс, 1.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Первый октябрьский рабочий день будет умеренно теплым

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Кот на фоне Риги.
Кот на фоне Риги. Фото: Edijs Pālens / LETA

Понедельник в Латвии будет облачным и умеренно теплым, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +6...+10 градусов, в прибрежных районах ночь будет чуть теплее - +10...+13 градусов.

В Риге также будет малооблачно, без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер, воздух остынет до +9...+11 градусов.

В понедельник будет преимущественно облачно, на западе страны во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха составит +15...+18 градусов.

В Риге в течение дня ожидается облачная погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +17...+18 градусов.

Фото: последний сентябрьский день на природной тропе "Лука реки Виесаты"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх