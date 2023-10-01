Фото ⟩ Первый октябрьский рабочий день будет умеренно теплым

Ночью ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +6...+10 градусов, в прибрежных районах ночь будет чуть теплее - +10...+13 градусов.

В Риге также будет малооблачно, без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер, воздух остынет до +9...+11 градусов.

В понедельник будет преимущественно облачно, на западе страны во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха составит +15...+18 градусов.

В Риге в течение дня ожидается облачная погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +17...+18 градусов.

🌧️🍂Oktobra pirmā nedēļa būs rudenīga, ar lietavām, vējainu un vēsu laiku



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Фото: последний сентябрьский день на природной тропе "Лука реки Виесаты"