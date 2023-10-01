Фото ⟩ В понедельник воздух прогреется до +18 градусов

Понедельник будет облачным и умеренно теплым, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В понедельник ожидается в основном облачная погода, во второй половине дня на западе страны возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха будет дежраться в пределах +15...+18 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге будет облачно, вечером возможен кратковременные дождь. Ожидается слабый или умеренны юго-западный ветер, а воздух прогреется до +17...+18 градусов.
Понедельник может стать самым теплым днем на неделе.
Фото: последний сентябрьский день на природной тропе "Лука реки Виесаты"
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