Фото ⟩ В понедельник воздух прогреется до +18 градусов

В понедельник ожидается в основном облачная погода, во второй половине дня на западе страны возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха будет дежраться в пределах +15...+18 градусов, сообщает агентство LETA.