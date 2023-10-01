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Фото ⟩ В понедельник воздух прогреется до +18 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот на фоне Риги.
Кот на фоне Риги. Фото: Edijs Pālens / LETA

Понедельник будет облачным и умеренно теплым, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В понедельник ожидается в основном облачная погода, во второй половине дня на западе страны возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха будет дежраться в пределах +15...+18 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге будет облачно, вечером возможен кратковременные дождь. Ожидается слабый или умеренны юго-западный ветер, а воздух прогреется до +17...+18 градусов.

Понедельник может стать самым теплым днем на неделе.

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