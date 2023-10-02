Буря и от +3 до +20 градусов. Прогноз синоптиков на эту неделю

По прогнозам метеорологов, в начале новой рабочей недели на небе будет много облаков, пройдут дожди - в понедельник кратковременные осадки ожидаются во второй половине дня местами на западе, а во вторник ночью и днем дождь будет идти во многих районах. Легкий или умеренный западный, юго-западный ветер усилится во второй половине дня в понедельник.

Минимальная температура воздуха в ночь на вторник составит +11...+16 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов.

В середине недели к Латвии подойдет активный циклон, который вызовет значительное усиление ветра и дожди во многих районах.

В среду по всей стране будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, в прибрежных районах порывистый до штормового.

В ночь на четверг ветер постепенно ослабеет, и днем он будет слабым или умеренным. Температура воздуха в дневные и ночные часы составит +10...+15 градусов.

Во второй половине недели температура продолжит понижаться - в темное время суток столбик термометра местами опустится до +3 градусов.