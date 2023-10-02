В Латвию приходит осень, во вторник ожидаются дожди

В первой половине ночи местами еще возможны прояснения, однако по мере приближения с запада зоны осадков на всей территории страны вероятны кратковременные дожди.

Во вторник на небе также будет много облаков, днем во многих местах пройдет дождь. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье с порывами.

Ночью температура воздуха понизится до +7 градусов, а днем воздух прогреется до +15...+18 градусов.

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