В среду ожидается ветреная и дождливая погода, возможны грозы

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среда ожидается ветреной и дождливой, возможны грозы.
Ночью будет облачно, временами дожди. Ветер умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный, порывами до 20 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +10...+14 градусов.
В среду сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, местами возможны сильные дожди и грозы.
Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 20 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Во второй половине дня ветер постепенно ослабнет.
Днем воздух прогреется до +12...+16 градусов.
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