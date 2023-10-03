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В среду ожидается ветреная и дождливая погода, возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди под дождем
Люди под дождем Фото: Zane Bitere / LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среда ожидается ветреной и дождливой, возможны грозы.

Ночью будет облачно, временами дожди. Ветер умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный, порывами до 20 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +10...+14 градусов.

В среду сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, местами возможны сильные дожди и грозы.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 20 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Во второй половине дня ветер постепенно ослабнет.

Днем воздух прогреется до +12...+16 градусов.

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