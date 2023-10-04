В среду ожидаются дожди и порывистый ветер

В течение дня под воздействием циклона небо лишь временами будет проясняться, ожидаются осадки, местами сильные. Ветер юго-западный, западный, на побережье западный, северо-западный, порывами до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +12...+16 градусов.

В Риге также будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, порывами до 15-19 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14...+15 градусов.

Галерея: Природа в Латвии