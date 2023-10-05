Предупреждение метеорологов: вечером в Риге ожидается сильный ветер

По информации LVĢMC, вечером в четверг в Риге северо-западный, северный ветер усилится порывами до 20-24 метров в секунду.

Метеорологи указывают, что сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху, что может помешать уличной активности.