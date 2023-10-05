В пятницу сохранится дождливая и ветреная погода

Ночью небо временами прояснится, но облака принесут дождь. Больше осадков выпадет на востоке страны.

На большей части территории будет дуть умеренный или умеренно сильный северо-западный, северный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. На побережье залива ветер будет сильнее, с порывами до 25 метров в секунду. Во второй половине ночи ветер постепенно ослабнет.

Температура воздуха понизится до +2...+7 градусов, в отдельных районах Видземе возможны заморозки до -1 градуса.

В пятницу утром облаков будет мало, но в течение дня облачность усилится, а с середины дня через Латвию с запада пройдет новая область осадков, которая во многих местах принесет дождь.

Максимальная температура днем составит +10...+15 градусов.

В Риге день будет облачным, во второй половине дня возможен дождь. Будет дуть умеренный или умеренно сильный северо-западный, северный ветер с переходом в середине дня к юго-западному, южному. Скорость ветра порывами составит 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в столице будет не выше +12...+13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии