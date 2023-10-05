Сентябрь в Латвии стал самым теплым за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в Латвии в сентябре составила +15,8 градуса, что на 3,5 градуса выше месячной нормы.

Это был самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений с 1924 года и на 0,6 градуса теплее, чем в 1934 году.

Большую часть сентября температура в Латвии была выше нормы, и в общей сложности в сентябре было побито 110 суточных рекордов максимальной температуры, в том числе пять латвийских суточных рекордов. Они были установлены 12, 13, 22, 28 и 29 сентября.

Поскольку температура воздуха в сентябре в основном превышала +15 градусов, в Латвии продолжилось метеорологическое лето, причем сентябрь стал "четвертым месяцем лета", а метеорологическое лето в Латвии впервые закончилось в октябре.

Предыдущее самое позднее начало метеорологической осени было в 1955 году, когда она началась в Латвии в среднем 17 сентября.