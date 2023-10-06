Суббота будет холодной, ветреной и дождливой

День будет облачным, по всей стране пройдут дожди, местами сильные, возможны и грозы. Во второй половине дня местами, когда осадки временно стихнут, возможны прояснения, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный или умеренно-сильный западный, северо-западный ветер, который порывами будет достигать скорости 18-23 метров в секунду, на побережье порывы усилятся до 25-28 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +11...+14 градусов.

В Риге ожидается облачный день, периодически будет идти дождь, возможна и гроза, но во второй половине дня временами возможны прояснения. Будет дуть умеренно сильный или сильный западный ветер, который затем сменит направление на северо-западное, его порывы будут достигать скорости 25-28 метров в секунду. Воздух прогреется всего до +12...+13 градусов.