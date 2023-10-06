В субботу в Латвии ожидается настоящая осень

Ночью небо закроют облака, по всей Латвии ожидается дождь, местами он будет сильным, возможна гроза.

Южный, юго-западный ветер от умеренного до сильного в порывах будет достигать скорости 20-24 метров в секунду, а на морском побережье - 31 метра в секунду. Во второй половине ночи ветер будет дуть с запада и северо-запада и к утру немного стихнет.

Воздух остынет до +6...+11 градусов, в западных районах и на побережье - до +9...+14 градусов.

В субботу днем также сохранится похожая погода. Во многих местах пройдут дожди и будет дуть порывистый ветер. Согласно последним прогнозам, в течение дня скорость ветра в порывах может достигать силы штормового.

Температура воздуха, как и ночью, не превысит +9...+14 градусов.