На выходных может выпасть первый снег

Brīvdienās gaidāma vētra, kā arī pirmais sniegs. Gandrīz visā Latvijā brāzmās vējš sasniegs 18-23 m/s, bet piekrastes rajonos pat 25-30 m/s. Piekrastē gaidāmi arī vejuzplūdi❗️🌧️🌬️



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В пятницу в вечерние часы, усилится умеренный, умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигают 17-22 м/с, на побережье даже 25-28 м/с. В субботу ветер подует с запада, северо-запада и по всей территории сохранится сильным и порывистым, как в ночь на субботу, а в воскресенье порывы ветра местами могут быть еще сильнее, в прибрежных районах до 30 м/с. Ожидается, что на большей части страны в воскресенье вечером ветер стихнет, лишь в прибрежных районах порывистый ветер сохранится до середины понедельника.

Вместе с сильным ветром на побережье залива ожидается и ветреный всплеск - больше всего уровень воды повысится на юге Рижского залива - на 1-1,2 м. В отдельных районах из-за дождей можнт затопить и самые низкие участки.

В ночь на субботу минимальная температура ожидается в начале ночи: воздух остынет только до +7..+14°, затем в течение ночи он повысится, и максимальная температура ожидается в утренние часы, днем уже в Латвию придет более прохладный воздух и температура понизится. А в воскресенье и понедельник ночью столбик термометра опустится до отметки +1..+6°, а местами в верхнем слое травы образуется заморозка до 0..-2°, только на морском побережье воздух будет на несколько градусов теплее. Днем тоже будет не теплее +6..+10°, в восточных районах в воскресенье даже +4..+6°.