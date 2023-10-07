Метеорологи распространили предупреждение о сильном ветре

По прогнозам метеоцентра, с 14:00 до 18:00 ветер усилится в порывах до 25-27 метров в секунду.

Ветер такой силы может ломать деревья, сдувать незакрепленные предметы и причинять другие разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.

Напомним, в пятницу, 6 октября, LVĢMC распространил оранжевое предупреждение.