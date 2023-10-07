Сильный ветер и дожди продолжатся и в воскресенье

Дождь ожидается в основном в западных и центральных регионах страны, местами в Курземе возможны ливни с разрядами молний.

Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в большинстве регионов страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

В Риге день будет облачным, временами возможны дожди. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер порывами до 25-27 метров в секунду, а температура воздуха составит +9...+11 градусов.