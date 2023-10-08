Видео ⟩ Сила и мощь природы! На пляже в Лиелупе море вышло из берегов

Из-за причиненных бурей разрушений жителей призывают не посещать рижские парки и Межапарк, в том числе и детские площадки, сообщила представитель Rīgas Meži Иева Берзиня.

Она указала, что разрушения в результате бури в Риге значительны. В обслуживаемых Rīgas Meži садах и парках, а также в Межапарке, повалено несколько десятков деревьев, сломаны ветки.

Ранним утром предприятие начало освобождать дорожки парков и другие территории от упавших деревьев.

Сотрудники садов и парков просят жителей пока что не посещать парки и Межапарк, в том числе и детские площадки. На территориях активо ведутся работы по уборке, более того, возможно, несколько деревьев и их веток надломлены, поэтому они опасны как для жителей, так и их собственности.

Полностью все разрушения планируется оценить в начале следующей недели.

Сильный ветер бушевал в Латвии в субботу и в ночь на воскресенье. В воскресенье погода также остается ветреной.