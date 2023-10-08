Видео ⟩ Сила и мощь природы! На пляже в Лиелупе море вышло из берегов

В эти выходные сильная осенняя буря обрушилась на многие регионы Латвии, повалив деревья и нарушив движение транспорта во многих районах. Серьезный ущерб нанесен в Верманском парке и Виестурдарзсе, а также на Большом кладбище. Читательница TVNET Герда прислала видео, на котором запечатлена сила и мощь природы на пляже Лиелупе, где море буквально вышло из берегов.
Из-за причиненных бурей разрушений жителей призывают не посещать рижские парки и Межапарк, в том числе и детские площадки, сообщила представитель Rīgas Meži Иева Берзиня.
Она указала, что разрушения в результате бури в Риге значительны. В обслуживаемых Rīgas Meži садах и парках, а также в Межапарке, повалено несколько десятков деревьев, сломаны ветки.
Ранним утром предприятие начало освобождать дорожки парков и другие территории от упавших деревьев.
Сотрудники садов и парков просят жителей пока что не посещать парки и Межапарк, в том числе и детские площадки. На территориях активо ведутся работы по уборке, более того, возможно, несколько деревьев и их веток надломлены, поэтому они опасны как для жителей, так и их собственности.
Полностью все разрушения планируется оценить в начале следующей недели.
Сильный ветер бушевал в Латвии в субботу и в ночь на воскресенье. В воскресенье погода также остается ветреной.
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