В понедельник будет облачно, ветер стихнет

В понедельник, 9 октября, в Латвии будет облачно, временами выглянет солнце, а ветер стихнет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во многих регионах ожидается дождь, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - порывистый. Температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье - до +11 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, временами дождь. Порывы западного, северо-западного ветра составят до 15 метров в секунду, температура воздуха - +9...+10 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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