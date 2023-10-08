В понедельник будет облачно, ветер стихнет

Во многих регионах ожидается дождь, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - порывистый. Температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье - до +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, временами дождь. Порывы западного, северо-западного ветра составят до 15 метров в секунду, температура воздуха - +9...+10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии