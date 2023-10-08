Синоптики предупредили о ливнях, грозе и граде в воскресенье вечером

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупредил о грозах с проливными дождями вечером в воскресенье, 8 октября.
LVĢMC сообщает, что в ближайшие часы ожидается гроза с сильными дождями и градом.
LVĢMC также призывает быть особенно осторожными в местах, которые подвержены влиянию грозы - например, в лесах, на открытой местности.
Видео: В воскресенье вечером в Риге прошел сильный ливень с градом
Синоптики напоминают, что сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху. Возможно локальное затопление низменных территорий.
Условия движения на дорогах могут усложняться из-за ухудшения видимости и аквапланирования. Если есть возможность, следует найти убежище в закрытых помещениях, подчеркивает LVĢMC.
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