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Синоптики предупредили о ливнях, грозе и граде в воскресенье вечером

rus.tvnet.lv
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупредил о грозах с проливными дождями вечером в воскресенье, 8 октября.

LVĢMC сообщает, что в ближайшие часы ожидается гроза с сильными дождями и градом.

LVĢMC также призывает быть особенно осторожными в местах, которые подвержены влиянию грозы - например, в лесах, на открытой местности.

Видео: В воскресенье вечером в Риге прошел сильный ливень с градом

Синоптики напоминают, что сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху. Возможно локальное затопление низменных территорий.

Условия движения на дорогах могут усложняться из-за ухудшения видимости и аквапланирования. Если есть возможность, следует найти убежище в закрытых помещениях, подчеркивает LVĢMC.

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