Утро понедельника - самое холодное с начала июня; день будет прохладным и дождливым

Поэтому это самое холодное утро в Латвии с начала июня.

Небо частично облачное, в восточных краях ранним утром преимущественно ясная погода. Местами кратковременные осадки, преимущественно дождь.

Дует слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье сохраняются порывы до 17 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра за последние сутки составили 30 метров в секунду в Вентспилсском порту.

В Риге частичная облачность, местами дождь, дует западный, северо-западный ветер 3-6 метров в секунду, у моря порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от +4 градусов в аэропорту до +9 градусов в Даугавгриве.

Днем температура воздуха в Латвии не превысит +6..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах страны пройдут кратковременные дожди, в центральных и восточных - сильные, возможен мокрый снег и град.

Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, местами порывами до 13 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, а температура воздуха не превысит +10 градусов.

На погоду влияет циклон в России, а также область высокого давления в центральной и южной частях Европы. Атмосферное давление в Латвии 1012-1017 гектопаскалей на уровне моря.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии составила от +4,0 градуса в Алуксне до +10,3 градуса в Лиепае.

Самая высокая температура воздуха в Европе 8 октября составила +37 градусов в Португалии и Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник -11 градусов на севере Швеции.