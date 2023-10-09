Метеорологическая осень начнется на пять недель позже обычного

Метеорологическая осень началась 4 октября - это первый из пяти дней подряд со средней температурой ниже +15 градусов. В этом году метеорологическая осень в Латвии началась примерно на пять недель позже обычного.

Предыдущей самой поздней датой наступления метеорологической осени было 17 сентября 1955 года.

На семи станциях метеонаблюдений - в Алуксне, Гулбене, Мадоне, Резекне, Салдусе, Стенде и Зосены - метеорологическая осень в этом году началась 14 сентября, что примерно на 20 дней позже средней даты начала осени на этих станциях.

Метеорологическая зима начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно опускаться ниже нуля. Обычно это происходит в конце ноября - начале декабря.