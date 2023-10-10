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Во вторник выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +13 градусов

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Рабочий убирает листья
Рабочий убирает листья Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, на побережье он будет умеренным.

Температура воздуха повысится от +7...+9 градусов в восточных районах до +9...+13 градусов в других частях страны.

В Риге ожидается небольшая и переменная облачность, без значительных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +11 градусов.

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