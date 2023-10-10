Во вторник выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +13 градусов

Будет дуть слабый юго-западный ветер, на побережье он будет умеренным.

Температура воздуха повысится от +7...+9 градусов в восточных районах до +9...+13 градусов в других частях страны.

В Риге ожидается небольшая и переменная облачность, без значительных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +11 градусов.