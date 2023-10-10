Снова дожди и сильный ветер: нерадостный прогноз синоптиков на эту неделю

В ночь на четверг порывы юго-западного ветра составят 12-17 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду, а в четверг ветер еще больше усилится. В среду также ожидаются дожди, температура составит +7...+13 градусов, вечером - до +16 градусов.

В пятницу ветер стихнет, но вечером с запада к Латвии приблизится новый циклон, который будет определять погоду все выходные. Ожидаются дожди, местами сильные, а порывы ветра на побережье вновь превысят 20 метров в секунду. Температура воздуха в субботу повысится до +13...+18 градусов, а в воскресенье не превысит +9...+13 градусов.

На следующей неделе похолодает, возможен снег, а во второй половине недели температура может понизиться до -2...-7 градусов.