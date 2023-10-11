В четверг ожидается более солнечная погода с порывистым ветром

Ночью пройдут дожди, местами ливни, но начиная с северо-запада страны осадки постепенно прекратятся, облаков станет меньше. Температура воздуха в начале ночи составит +13...+16 градусов, утром понизится до +7...+12 градусов.

Днем сквозь облака будет выглядывать солнце, местами, преимущественно в Видземе, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10...+14 градусов.

И ночью, и днем будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, скорость которого в порывах составит 15-20 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду.

В Риге в ночь на четверг возможен дождь, днем существенных осадков не ожидается, временами выглянет солнце. Западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +15 градусов в начале ночи, +10 градусов утром и +13 градусов днем.