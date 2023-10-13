В пятницу усилится облачность, возможны дожди

Вечером в Курземе начнется дождь, а поздним вечером осадки ожидаются в центральной части страны.

Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, вечером - южный. Температура воздуха составит +11...+14 градусов.

В Риге до позднего вечера сохранится сухая погода, а температура воздуха в середине дня составит около +13 градусов.