Синоптики сделали неутешительный прогноз на следующую неделю

В середине следующей недели местами выпадет снег, а в выходные температура воздуха по всей стране может опуститься местами ниже -5 градусов. В результате холодов листья начнут опадать быстрее, деревья также могут сбросить зеленые листья, поэтому в этом году вряд ли будет славная "золотая осень".

В эти выходные в Латвии будет дуть сильный юго-западный ветер и некоторое время будет идти дождь. Скорость ветра порывами будет достигать 14-19 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 22 метров в секунду, а с вечера субботы до утра воскресенья на западном побережье Курземе возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

В субботу вечером и в первой половине дня температура воздуха повысится до +14..+19 градусов, днем ​​похолодает, а в воскресенье температура уже не превысит +9..+12 градусов.

Некоторое время будет идти дождь, в воскресенье местами возможны грозы с градом. Солнце будет появляться сквозь облака в субботу днем ​​в Курземе, а в воскресенье – и в других частях Латвии.

В первой половине следующей недели также местами пройдут дожди, когда ветер сменится с северо-западного и немного утихнет, на побережье сохранятся порывы до 18 метров в секунду. Поскольку более холодный воздух приходит с севера, в середине недели местами ожидается снег, но на следующих выходных погода может быть сухой.