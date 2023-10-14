В Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 27 метров в секунду

После 11:00 порывы ветра уже не превышали 16 метров в секунду.

В Вентспилсском порту максимальная скорость ветра в первой половине дня составляла 23,4 метра в секунду.

В большинстве регионов страны скорость юго-западного ветра составляет 12-17 метров в секунду, в столице также зарегистрированы порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в 12:00 составляла от +12,2 градуса в Лиепае и Павилосте до +18,9 градуса в Даугавпилсе.

С запада в Латвию поступает более прохладный воздух, и в воскресенье температура уже не превысит +9...+12 градусов, при этом сохранятся сильный ветер и кратковременные дожди.