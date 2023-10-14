В воскресенье ожидаются сильные дожди, возможны грозы

В ночь на воскресенье также пройдут дожди, будет дуть юго-западный, западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20-24 метров в секунду. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, местами возможен сильный дождь. Порывы юго-западного, западного ветра составят 15-18 метров в секунду, на побережье - 20-25 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +8...+12 градусов.

В Риге в воскресенье временами ожидается дождь, будет дуть юго-западный, западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит около +10 градусов.