В воскресенье местами будет идти сильный дождь, ожидается гроза

В центре отмечают, что днем облака будут чередоваться с солнцем, временами ожидаются дожди, в том числе местами сильные, также возможна гроза.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, который в порывах будет достигать скорости 15-18 метров в секунду. При этом на побережье скорость ветра в порывах может достигать 20-25 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +8…+12 градусов.

В Риге днем солнце временами будет скрываться за облаками и время от времени будут идти дожди. Ветер - юго-западный, западный от умеренного до умеренно сильного, с порывами до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит приблизительно +10 градусов.