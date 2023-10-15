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В воскресенье местами будет идти сильный дождь, ожидается гроза

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в городе. Иллюстративное фото.
Дождь в городе. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в Латвии местами ожидаются сильные дожди, а также возможна гроза, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центре отмечают, что днем облака будут чередоваться с солнцем, временами ожидаются дожди, в том числе местами сильные, также возможна гроза.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, который в порывах будет достигать скорости 15-18 метров в секунду. При этом на побережье скорость ветра в порывах может достигать 20-25 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +8…+12 градусов.

В Риге днем солнце временами будет скрываться за облаками и время от времени будут идти дожди. Ветер - юго-западный, западный от умеренного до умеренно сильного, с порывами до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит приблизительно +10 градусов.

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