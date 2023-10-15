Прогноз погоды на следующую неделю: местами температура ниже нуля, ожидается снег

В понедельник во многих местах пройдут кратковременные дожди, в центральной и восточной частях страны возможны ливни с грозами, град и мокрый снег. Во вторник будет меньше дождевых облаков, осадки ожидаются преимущественно в Видземе. В среду циклон принесет больше осадков, местами пройдут сильные дожди, а во второй половине недели количество осадков сократится, местами выпадет снег и может образоваться снежный покров.

До среды температура воздуха в основном будет держаться выше нуля, максимальная температура составит +7...+12 градусов. Начиная с четверга ожидается более холодная погода: днем температура воздуха не превысит +2...+7 градусов, ночью во многих местах опустится ниже нуля. Местами под ясным небом столбики термометров могут опуститься до -5...-7 градусов.

В начале недели будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье ожидаются его порывы до 18 метров в секунду, а во второй половине недели будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного.