Прогноз погоды на следующую неделю: местами температура ниже нуля, ожидается снег

На новой неделе в Латвии ожидается прохладная погода, во второй половине недели местами выпадет снег, во многих регионах страны температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля, прогнозируют синоптики.
В понедельник во многих местах пройдут кратковременные дожди, в центральной и восточной частях страны возможны ливни с грозами, град и мокрый снег. Во вторник будет меньше дождевых облаков, осадки ожидаются преимущественно в Видземе. В среду циклон принесет больше осадков, местами пройдут сильные дожди, а во второй половине недели количество осадков сократится, местами выпадет снег и может образоваться снежный покров.
До среды температура воздуха в основном будет держаться выше нуля, максимальная температура составит +7...+12 градусов. Начиная с четверга ожидается более холодная погода: днем температура воздуха не превысит +2...+7 градусов, ночью во многих местах опустится ниже нуля. Местами под ясным небом столбики термометров могут опуститься до -5...-7 градусов.
В начале недели будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье ожидаются его порывы до 18 метров в секунду, а во второй половине недели будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!