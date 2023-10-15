Ночью местами возможен мокрый снег

Ночь будет облачной, временами с прояснениями. Во многих местах время от времени будут идти дожди, местами на востоке - сильные, локально возможен также мокрый снег и грозы.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, который на побережье сменит направление на западное, северо-западное и станет сильнее, в порывах достигая скорости 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1…+6 градусов, более теплый воздух сохранится на побережье - от +6 до +9 градусов.

В Риге ночью небо будет временами проясняться, существенных осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного. Воздух остынет до +5…+7 градусов.

В понедельник днем облака будут чередоваться с солнцем, однако во многих местах время от времени будет идти дождь. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного, на побережье - умеренный до умеренно-сильного, который в порывах будет достигать скорости 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +8…+11 градусов, но на востоке будет не теплее +5…+9 градусов.

В Риге днем солнце временами будет скрываться за облаками и ожидается дождь. Будет дуть западный, северо-западный ветер от умеренного до слабого с усилением порывов до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +8…+10 градусов.