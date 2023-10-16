Во вторник в Латвии местами пройдут дожди

Ночью в некоторых районах центральной и восточной части страны возможен мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, на побережье с порывами до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...+4 градуса, на побережье - до +9 градусов. Днем температура поднимется до +7...+12 градусов.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. При западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, местами в пригороде - до +1 градуса; днем температура достигнет +10 градусов.

Галерея: Погода в Латвии