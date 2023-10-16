Во вторник в Латвии местами пройдут дожди

Во вторник, 17 октября, в Латвии не ожидается существенных изменений погоды и местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Ночью в некоторых районах центральной и восточной части страны возможен мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, на побережье с порывами до 17 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...+4 градуса, на побережье - до +9 градусов. Днем температура поднимется до +7...+12 градусов.
В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. При западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, местами в пригороде - до +1 градуса; днем температура достигнет +10 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
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