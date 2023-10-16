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Фото ⟩ Над Рижским заливом можно было увидеть водяные столбы

rus.tvnet.lv
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Фото: Toms Bricis/X; Kintija Gaigala

В понедельник, 16 октября, метеоролог Том Брицис сообщил в соцсети X (Twitter), что в Звейниекциеме над Рижским заливом образовались водяные столбы.

"В Звейниекциеме сегодня около 10:00 часов утра над Рижским заливом образовались две колонны воды, или водяные столбы. Это типичное явление на побережье осенью, когда над относительно теплыми водами проносится холодный воздух", - сообщил метеоролог.

Природное явление запечатлели Марис Нейвалдс и Кинтия Гайгала.

Столбы воды возникают, когда более холодная воздушная масса поднимается над теплыми водами Балтийского моря, как это произошло в конце долгой волны тепла этим летом.

ВИДЕО: Водяной столб над Ригой

Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается вверх, образуется завихрение, которое при хорошем стечении условий превращается в вихрь.

Галерея: Водяной столб

Если водяной столб достигает побережья, то чаще всего он исчезает на пляже и в дюнной зоне, поскольку единственным источником его энергии является теплая поверхность воды.

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