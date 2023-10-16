Фото ⟩ Над Рижским заливом можно было увидеть водяные столбы

"В Звейниекциеме сегодня около 10:00 часов утра над Рижским заливом образовались две колонны воды, или водяные столбы. Это типичное явление на побережье осенью, когда над относительно теплыми водами проносится холодный воздух", - сообщил метеоролог.

Природное явление запечатлели Марис Нейвалдс и Кинтия Гайгала.

Zvejniekciemā šorīt ap plkst. 10 virs Rīgas līča izveidojās divi ūdensstabi jeb virpulviesuļi virs ūdens. Tie ir raksturīga parādība piekrastē rudeņos, kad virs relatīvi siltajiem ūdeņiem ieplūst auksts gaiss.

Foto: Māris Neivalds, Kintija Gaigala pic.twitter.com/x4xOlGkxyI — Toms Bricis (@boms_tricis) October 16, 2023

Столбы воды возникают, когда более холодная воздушная масса поднимается над теплыми водами Балтийского моря, как это произошло в конце долгой волны тепла этим летом.

ВИДЕО: Водяной столб над Ригой

Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается вверх, образуется завихрение, которое при хорошем стечении условий превращается в вихрь.

Галерея: Водяной столб

Если водяной столб достигает побережья, то чаще всего он исчезает на пляже и в дюнной зоне, поскольку единственным источником его энергии является теплая поверхность воды.