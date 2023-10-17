В среду местами ожидаются грозы

Во многих местах осадки ожидаются и днем. Временами возможны прояснения.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, который днем перейдет в северный. Местами под грозовыми тучами, а также на побережье ожидаются порывы ветра скоростью до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит +5...+10 градусов, а в среду вечером начнет понижаться.

В Риге в среду ожидаются дожди, временами возможны прояснения. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным, а днем - северным ветром, скорость которого в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.