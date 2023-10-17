В среду станет прохладнее. Временами ожидаются дожди

Солнца будет мало. Западный и северо-западный ветер перейдет в северный, местами на побережье и под влиянием ливней ожидаются порывы ветра скоростью до 13-16 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит от +3 градусов в некоторых районах Видземе до +8...+10 градусов в южной и западной части страны; вечером воздух остынет до +1...+6 градусов.

В Риге часто будет идти дождь и небо преимущественно останется затянутым облаками. Утром ожидаются порывы северо-западного ветра до 16 метров в секунду, позже будет дуть менее порывистый северный ветер. Температура воздуха понизится с +9 до +6 градусов.

В ночь на четверг местами обледенеют автомобильные дороги, а к утру четверга гололед возможен уже во многих местах.