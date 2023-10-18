Небольшой мороз и снег: прогноз синоптиков на четверг

Днем будет преобладать переменная облачность с солнцем, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега. Температура повысится до +2...+7 градусов.

В Риге в течение дня временами возможны осадки, но в целом четверг будет солнечным. Температура воздуха утром будет около нуля, в пригородах - до -4 градусов, днем - до +5 градусов.