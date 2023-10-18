Небольшой мороз и снег: прогноз синоптиков на четверг

В четверг утром, 19 октября, температура воздуха в Латвии понизится до +1...-5 градусов, на побережье Рижского залива местами не опустится ниже +3 градусов, прогнозируют синоптики.
На дорогах возможно обледенение. Местами ожидаются кратковременные осадки, будет дуть слабый северный ветер.
Днем будет преобладать переменная облачность с солнцем, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега. Температура повысится до +2...+7 градусов.
В Риге в течение дня временами возможны осадки, но в целом четверг будет солнечным. Температура воздуха утром будет около нуля, в пригородах - до -4 градусов, днем - до +5 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!