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Небольшой мороз и снег: прогноз синоптиков на четверг

rus.tvnet.lv/LETA
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Мороз. Иллюстративное фото
Мороз. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В четверг утром, 19 октября, температура воздуха в Латвии понизится до +1...-5 градусов, на побережье Рижского залива местами не опустится ниже +3 градусов, прогнозируют синоптики.

На дорогах возможно обледенение. Местами ожидаются кратковременные осадки, будет дуть слабый северный ветер.

Днем будет преобладать переменная облачность с солнцем, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега. Температура повысится до +2...+7 градусов.

В Риге в течение дня временами возможны осадки, но в целом четверг будет солнечным. Температура воздуха утром будет около нуля, в пригородах - до -4 градусов, днем - до +5 градусов.

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