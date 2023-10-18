В четверг воздух прогреется максимум до +7 градусов

В четверг в Латвии температура воздуха не превысит +2...+7 градусов, в первой половине дня и вечером она местами будет держаться в районе до нуля градусов, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются кратковременные осадки, вечером местами снова может образоваться обледенение на дорогах. Ожидается переменная облачность, на большей части территории страны будет светить солнце, сообщает агентство LETA.
Сохранится слабый, преимущественно северный, северо-восточный ветер.
В Риге ожидается солнечный день, осадки возможны главным образом на западе страны и в Юрмале. Температура воздуха повысится до +5 градусов.
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